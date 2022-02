CALCIO IN PROVINCIA: buon punto del Giarre, si rialza il Paternò. Vincono Motta e Real Aci

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

In Serie D l’Acireale alza la voce ottenendo il terzo acuto di fila. Anche il Trapani deve arrendersi ai granata con le reti di Russo e Garetto per il definitivo 2-0 ad Aci Sant’Antonio. Palo colpito da Lodi. Buon punto del Giarre sul campo del forte Lamezia Terme (0-0), pari che dà ossigeno e autostima. Il Biancavilla spaventa la capolista Gelbison sbloccando il risultato nelle battute iniziali con Di Laura, poi Uliano pareggia i conti e, nel corso della ripresa, Faella fa sorridere i padroni di casa (2-1). Il Paternò si rialza e dà spettacolo, rimontando con il S. Maria Cilento. Al momentaneo 0-1 di Maio rispondono Mascari e Rizzo (2-1).

In Eccellenza girone B cade il Viagrande tra le mura amiche contro la Jonica. Tango argentino della squadra di Santa Teresa di Riva che vede entrare nel tabellino dei marcatori Ortiz e Gallardo con un gol per tempo (0-2). Nessun problema per il Taormina al cospetto dell’Atletico Catania, travolto per 8-0 schierando una squadra di giovanissimi. Reti di Famà (doppietta), Biondo (doppietta), Abate (tripletta) e Pantano.

In Promozione girone C il Motta fa suo il derby con il Belpasso, 2-0 firmato da Luca e Inserra. Cade malamente, invece, la Gymnica Scordia a Leonforte: 6-1 il risultato finale. Di Sciacca l’unico gol ospite. Di Pasqua, Caputa (doppietta), Gonzalez, Badh e Giolito il gol per la Leonfortese. Ciclope Bronte che s’impone di misura sul campo del Misterbianco per effetto del gol di Ruffino al 29′. Vince 1-0 anche la Real Aci contro il Lavinaio trovando il gol-vittoria al minuto 82 con Pennisi. Pirotecnico 3-3 tra Don Bosco e San Gregorio. Prima Tounkara porta in vantaggio gli ospiti, poi Suffia, Furbo e Mirci ribaltano tutto. Longo e Condorelli rispondono consentendo al San Gregorio di evitare il ko. Finisce 0-0, invece, Calatabiano-Atletico 1994.

Nel girone D vince 2-0 lo Sporting Eubea ai danni di RG grazie alla doppietta di Lo Presti. Rinviata Megata-Mazzarrone, causa Covid.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Gelbison 49 Cavese 44 Acireale 43 Lamezia Terme 42 Paternò 37 Licata 31 S. Agata 30 Cittanova 30 Santa Maria Cilento 29 San Luca 26 Portici 26 Sancataldese 25 Real Aversa 24 Trapani 23 Rende 21 Castrovillari 18 Giarre 13 Biancavilla 13 Troina (-6) 10

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Igea 42 Jonica 41 Ragusa 39 Carlentini 29 Taormina 26 Siracusa 25 Nebros 24 Palazzolo 19 AciCatena 18 Virtus Ispica (-1) 15 Real Siracusa Belvedere 14 Santa Croce 11 Viagrande 8 Atletico Catania (-2) -2

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

Motta 40 Leonfortese 40 Real Aci 39 Atletico 1994 32 Atletico Nissa 24 Gymnica Scordia 23 Belpasso 20 Ciclope Bronte 19 Misterbianco 18 Don Bosco 15 San Gregorio 14 Armerina 12 Club Sportivo Lavinaio 10 Calatabiano 9

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Mazzarrone 35 Comiso 32 Modica 28 Sporting Eubea 26 Frigintini 25 Gela 25 Vittoria 24 Priolo Gargallo 23 Pro Ragusa 19 Canicattini 17 Avola 16 RG 12 Megara 11 Scicli 9

