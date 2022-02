SERIE C – Romano (Pres. Viterbese): “Raffaele tra i migliori allenatori che ho conosciuto ma…”

Il Presidente della Viterbese Marco Arturo Romano commenta la scelta iniziale di esonerare gli allenatori Alessandro Dal Canto e l’ex rossazzurro Giuseppe Raffaele, ai microfoni di tuttoc.com: “Avevamo avuto due allenatori importanti, non è solo responsabilità loro ma purtroppo non ha funzionato. Dal Canto e Raffaele sono tra i migliori che ho conosciuto, in quei giorni che sono stati qui c’era una situazione difficile che ha travolto anche loro. Non c’è stata la giusta alchimia. Non si è creato quell’equilibrio per il gruppo che era importante, non era un problema tecnico ma caratteriale. Adesso abbiamo raggiunto il giusto mix”.

