SERIE C: Top 11 25/a giornata, presenti Rosaia e Albertini

Le redazioni di tuttomercatoweb.com e tuttoc.com stilano la consueta Top 11 della giornata di campionato recentemente disputata in Serie C. Per quanto concerne il girone C, in entrambe le formazioni top scelte figurano il centrocampista Giacomo Rosaia ed il laterale destro Alessandro Albertini, protagonisti a Torre del Greco contro la Turris. Con riferimento al primo si legge: “Classica mezzala di inserimento capace di creare sempre superiorità numerica e di saltare l’uomo nell’uno contro uno. Insostituibile”. Su Albertini, invece: “Imprendibile sulla corsia di destra dall’inizio alla fine della partita. Nel primo tempo colpisce la traversa, nella ripresa aggiusta la mira e con un tocco morbido sblocca il risultato”. Queste le Top 11 nel dettaglio:

TUTTOC

Dini (Juve Stabia)

Albertini (Catania)

Allegretto (Picerno)

Martinelli (Catanzaro)

Pace (Campobasso)

Fofana (Messina)

Bonavolontà (Fidelis Andria)

Ekuban (Monterosi)

Brunori (Palermo)

Eusepi (Juve Stabia)

Patierno (Virtus Francavilla

All. Ezio Raciti (Messina)

TUTTOMERCATOWEB

Lewandowski (Messina)

Martinelli (Catanzaro)

Troest (Juve Stabia)

Allegretti (Picerno)

Nicolao (Foggia)

Bonavolontà (Andria)

Rosaia (Catania)

Goncalves (Messina)

Patierno (Francavilla)

Brunori (Palermo)

Costantino (Monterosi)

