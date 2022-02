SITUAZIONE DISCIPLINARE: in diffida anche Cataldi e Russotto

Con il Comunicato Ufficiale 190/DIV, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo relative alle gare della 21/a giornata del girone C del campionato di Serie C disputate mercoledì. Relativamente alla situazione disciplinare del Catania registriamo l’ammonizione con diffida (quarta infrazione) per il centrocampista Riccardo Cataldi e l’esterno d’attacco Andrea Russotto che, dunque, verranno squalificati al prossimo cartellino giallo. Permane, inoltre, in regime di diffida il mediano Alessandro Provenzano. Nessuna squalifica in vista della trasferta di Torre del Greco.

