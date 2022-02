STADI: tra un paio di settimane aumento della capienza al 75%

Attraverso l’emissione di una nota congiunta, il ministro della Salute Roberto Speranza e la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali hanno informato che si sta lavorando verso “un percorso graduale che prevede la riapertura a capienza massima degli impianti sportivi all’aperto ed al chiuso. Si lavora ad un primo allargamento, a partire dal 1° marzo, che porterà al 75% ed al 60% il limite delle capienze rispettivamente all’aperto ed al chiuso. Per poi proseguire con riaperture complete qualora la situazione epidemiologica continuasse il trend di calo”. In realtà i tempi per l’apertura al 75% potrebbero essere ridotti di qualche giorno, magari intorno al 26-27 febbraio. In merito all’ipotesi legata al 100% della capienza, si è espresso così il sottosegretario alla salute Andrea Costa ad ‘Agorà’, su Rai tre: “Credo che il campionato finirà con gli stadi pieni”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***