SERIE C – Iacoponi dopo il mancato trasferimento al Catania: “Ecco perchè ho scelto Teramo”

Il difensore Simone Iacoponi commenta in conferenza stampa la scelta di accettare la proposta del Teramo. Sulle tracce dell’ex Parma c’era anche il Catania: “I tempi della trattativa sono stati celeri ma era una scelta importante da valutare con la mia famiglia. Non importa la categoria, a me piace giocare e sentire il fuoco dentro per un obiettivo, appena mi è capitata questa possibilità l’ho colta al volo. Le prospettive del club, lo stadio, la città, ogni piccolo aspetto mi ha fatto propendere per Teramo. Non vedo l’ora di cominciare quest’esperienza con grande entusiasmo. Ci sono state diverse chiacchiere di mercato, avevo qualche altra possibilità ma ho preferito venire qua dove si può fare bene, c’era una volontà precisa da parte della società di puntare su di me”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***