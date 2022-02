STAMPA NAZIONALE – Losapio: “Smentite su Percassi, forte interesse di una cordata italiana”

Andrea Losapio di tuttomercatoweb.com ritiene che la prossima asta per l’acquisizione del ramo calcistico del Catania non dovrebbe andare deserta. Ci sarebbe un interessamento molto forte da parte di una cordata italiana che quasi certamente offrirà la base d’asta di 500 mila euro. Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento da parte della famiglia Percassi, smentito però da tutte le parti in causa. Cinquecento mila euro per l’acquisto, più due milioni e mezzo di debiti, più oltre un milione per terminare la stagione. Questi sarebbero i costi necessari per rilevare il Catania.

