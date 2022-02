TORRE DEL GRIFO: quarto allenamento settimanale. Testa al Picerno, con un occhio al Tribunale di Catania

Il Catania ha sostenuto il quarto allenamento settimanale a Torre del Grifo. I ragazzi di mister Baldini provano ad isolarsi dal contesto extra campo, come hanno fatto finora lavorando con abnegazione e spirito di sacrificio. La testa è rivolta al rettangolo verde nella misura in cui c’è una partita importante da disputare essendo all’orizzonte una nuova penalizzazione in termini di punti, con il conseguente aggravarsi del posizionamento in classifica. In ogni caso battere il Picerno consentirebbe alla squadra rossazzurra d’ingoiare più facilmente la pillola. Inevitabilmente, però, c’è attesa anche all’interno del gruppo in relazione a quanto accadrà sul fronte dell’asta giudiziaria, essendo in ballo il presente e futuro del Catania. Molti giocatori hanno deciso di non abbandonare la nave, continuando a vestire la maglia rossazzurra malgrado sul mercato non mancassero le richieste a gennaio. Potevano andare in un porto più sicuro, non lo hanno fatto mantenendo viva la speranza che una nuova proprietà rilanci il calcio a Catania. L’auspicio è che sia davvero così.

