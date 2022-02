PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Silenzio difficile da interpretare. Pensiamo col cuore e aspettiamo fiduciosi”

Sono momenti di attesa in città. Dall’asta giudiziaria di domani, venerdì 11 febbraio, passa il futuro del Catania, dichiarato fallito e che ripartirebbe da una nuova proprietà qualora ci fosse almeno un soggetto pronto a presentare un’offerta congrua per l’acquisizione del ramo sportivo aziendale. Ecco quanto riportano sui social i Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri che segue tradizionalmente il Catania dalla Sud:

“Alle 16 verranno rese note le partecipazioni all’asta per aggiudicarsi il Catania. I termini del tribunale per la presentazione delle candidature sono state fatte a regola d’arte e soprattutto a termini di legge, per assicurare un futuro prossimo non più traballante ma sicuro nelle fondamenta. Il silenzio che aleggia attorno alla data di domani è sfingeo, difficile da interpretare. Da un lato uno scarso interesse alla promozione alla partecipazione, dall’altro le modalità di invio tramite pec della partecipazione direttamente al tribunale e un comprensibile non esporsi troppo per mantenere basso il prezzo, visto che si tratta di un’asta competitiva. Dall’apertura delle buste verranno le risposte a queste e ad altre domande. Noi come gruppo rimaniamo in attesa e senza sbandierare opinioni inutili e sterili, si farebbe confusione e si distrarrebbero pensieri altrui. Anche noi siamo divisi nel pensare col cuore ed essere stra sicuri che una piazza come Catania non può non avere pretendenti e nel pensare con la ragione che gli imprenditori ad alto potenziale di investimento potrebbero avere qualche remora. Nell’attesa, preferiamo pensare col cuore e aspettare fiduciosi le comunicazioni che verranno da piazza Verga”.

