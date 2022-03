VERSO CATANIA-MONTEROSI: all’andata poker rossazzurro a Viterbo

24 ottobre 2021. Il Catania affrontò il Monterosi nella gara d’andata rifilando un 4-1 alla formazione laziale. Rossazzurri trascinati a Viterbo dal golden boy Luca Moro che con 2 gol ed 1 assist si confermò sempre più il leader offensivo della squadra di Baldini. Etnei che riuscirono con cinismo ed efficacia a bucare la difesa del Monterosi tornando al successo dopo i due pareggi consecutivi ottenuti contro Virtus Francavilla ed Avellino.

Al minuto 26 il Catania passò in vantaggio: Provenzano servì sul filo del fuorigioco Moro che con grande freddezza aprì il piattone battendo il portiere avversario. Nel finale fu invece Russini ad andare vicino al raddoppio con un tiro-cross che sfiorò il secondo palo (40’). La ripresa si aprì subito (48’) con la splendida gemma di Simone Russini che da calcio di punizione trovò il 2-0. Il Monterosi però pochi minuti dopo accorciò le distanze: Costantino cadde in area sul tocco di Monteagudo consentendo a Polidori di siglare l’1-2 spiazzando Sala su rigore. I biancorossi insistettero sfiorando anche il pari ma Verde vanificò una grande opportunità. Al 71′ errore di Monteagudo che perse palla ma Polidori sbagliò il controllo favorendo la tempestiva uscita di Sala.

Nel finale micidiale uno-due degli etnei che di fatto congelarono la gara: al 79’ l’errore di Rocchi permise a Moro di recuperare la sfera e servire l’accorrente Greco il quale, con un mancino ad incrociare, battè l’incolpevole estremo difensore biancorosso. Passarono pochi secondi e lo stesso Moro agganciò magistralmente il cross di Albertini, resistette ad una carica di Rocchi e con la punta del piede battè per la seconda volta Marcianò siglando la terza doppietta stagionale ed il decimo gol in campionato (83’). Al triplice fischio la compagine di Baldini esultò insieme ai tifosi rossazzurri presenti sugli spalti dopo aver conseguito la quarta gioia stagionale raggiungendo, in attesa della penalizzazione, il decimo posto in classifica a quota 15 punti.

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 25′ Moro, 48′ Russini (puniz.), 55′ Polidori (rig.), 79′ Greco, 83′ Moro

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Marcianò; Mbende (81′ Sdaigui), Rocchi, Piroli; Verde, Franchini (75′ Buglio), Di Paolantonio, Adamo (51′ Buono), Cancellieri; Polidori, Costantino.

A disp. di D’Antoni: Alia, Tartaglia, Basile, Tonetto, Polito, Luciani, Tripoli, Nasini, Caon.

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Provenzano, Maldonado (73′ Cataldi), Greco (87′ Russotto); Ceccarelli (60′ Biondi), Moro (86′ Pino), Russini (72′ Izco).

A disp. di Baldini: Stancampiano, Ercolani, Sipos, Bianco.

ARBITRO: Luca Angelucci (Foligno)

Assistenti: Andrea Bianchini (Perugia) e Davide Conti (Seregno)

Quarto ufficiale: Domenico Castellone (Napoli)

AMMONITI: Rocchi, Adamo, Verde, Di Paolantonio

