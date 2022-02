VERSO FIDELIS ANDRIA-CATANIA: quando Sipos mise a segno i primi gol rossazzurri

Nel match d’esordio al “Massimino ” il Catania sconfisse 2-0 la Fidelis Andria riscattando la brutta prova di Monopoli e agguantando la prima gioia stagionale. Era il 4 settembre scorso, gara d’andata del campionato di Serie C.

Al 8′ Ceccarelli pescò Sipos sul filo del fuorigioco che, con estrema freddezza, battè Dini in uscita portando in vantaggio i rossazzurri. In pieno recupero il Catania trovò il raddoppio: (46’) Fontana sbagliò il controllo e lanciò in campo aperto Sipos che, a tu per tu con Dini, trafisse per la seconda volta l’estremo difensore andriese. Doppietta realizzata dall’attaccante croato, primi gol in Italia per lui. Al triplice fischio esplose (dopo più di un anno senza spettatori) la gioia dei tifosi rossazzurri per la prima vittoria in campionato del Catania 2021/22. Al termine dei 90 minuti la compagine di Baldini ottenne con ordine, lucidità e merito i tre punti, avendo la meglio su una Fidelis Andria volitiva ma troppo confusionaria.

HIGHLIGHTS PARTITA

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 8′ Sipos, 45′ Sipos

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Rosaia (66′ Biondi), Maldonado (82′ Greco), Provenzano (81′ Izco); Ceccarelli (58′ Russini), Sipos (66′ Moro), Russotto

A disp. di Baldini: Sala, Pino, Ropolo, Albertini, Zanchi, Cataldi, Bianco

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini; Sabatino (59′ Alberti), Fontana (45′ Venturini), Lacassia; Benvenga, Casoli, Bonavolontà (26′ Di Noia), Bolognese, Carullo (76′ Nunzella); Favetta (45′ Tulli), Bubas

A disp. di Panarelli: Vandelli, De Marino, Dipinto, Bordin, Pelliccia, Gaeta, Spano

ARBITRO: Michele Di Cairano (Ariano Irpino)

Assistenti: Mattia Massimino (Cuneo) e Pietro Lattanzi (Milano)

Quarto uomo: Giuseppe Collu (Cagliari)

NOTE: 4′ di recupero s.t.; 2′ di recupero p.t.;

AMMONITI: Benvenga, Di Noia, Rosaia, Russotto, Greco

