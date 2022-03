VERSO L’ASTA: Morosoli attende risposte, vorrebbe mirare a un modello Lecce

La redazione di dayitalianews.com ha sentito telefonicamente l’avvocato Giuseppe Rapisarda, noto tifoso rossazzurro, opinionista e legale dell’imprenditore catanese Russo Morosoli, il quale aveva lanciato un appello al mondo dell’imprenditoria etnea per partecipare a questa seconda asta per salvare la società rossazzurra. Ha sottolineato come al momento l’appello lanciato non abbia avuto alcuna risposta da parte degli imprenditori locali, anche se si attendono notizie nei prossimi giorni. Lo stesso avvocato Rapisarda ha anche sottolineato come Morosoli, accusato di volersi fare pubblicità, non sia affatto incline a costituire cordate che poi raccolgono qualsiasi soggetto al suo interno, anche il meno raccomandabile, ma come voglia mirare a un modello Lecce, ovvero tre soci con un 10% di denaro proveniente da azionariato diffuso e con un serio piano di investimenti volto a rilanciare il calcio nel capoluogo etneo.

