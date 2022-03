EX ROSSAZZURRI – Mascara: “Asta? Il Tribunale le ha tentate tutte…”

Così l’ex rossazzurro Giuseppe Mascara, nel corso della trasmissione ‘Unica Night’, in onda su TeleJonica commenta le incertezze in casa Catania sul fronte dell’extra campo: “Se è vero che la seconda asta rappresenterà l’ultima occasione, penso in ogni caso che il Tribunale le abbia tentate tutte allo scopo di trovare qualcuno che sposi la causa del Calcio Catania. Tutti si augurano il meglio in questa vicenda e che si concluda prima possibile. Vedremo cosa succederà il 4 marzo. Può darsi che in questi giorni imprenditori si siano riuniti senza fare troppo rumore avendo l’intenzione di comprare il Catania. In ogni caso servono persone serie e competenti, chi prende il Catania sarà il papà di un milione di persone. Oggi bisogna in primis essere onesti. In mancanza di soggetti seri nell’immediato, sarebbe forse meglio ripartire dalla D tornando in Serie C nel giro di un anno con un bagaglio importante. Ricordo che chi ha preso il Siracusa due anni fa non è stato capace poi di gestire e adesso il club si trova in Eccellenza. Ma, ripeto, spero che si affaccino al Catania figure imprenditoriali di spessore da subito, mantenendo la C”.

