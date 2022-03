AVELLINO-CATANIA: indicazioni per l’eventuale rimborso del prezzo dei biglietti acquistati

I sostenitori rossazzurri che hanno acquistato il tagliando valido per il settore ospiti del “Partenio-Lombardi” per la gara Avellino-Catania, non disputata per impraticabilità di campo, potranno utilizzare lo stesso titolo d’accesso in occasione del recupero, in programma mercoledì 23 marzo alle ore 14.30. Fino alle ore 23.59 di sabato 19 marzo sarà in ogni caso possibile richiedere il rimborso del prezzo d’acquisto del biglietto, secondo le indicazioni riportate al link: https://sport.ticketone.it/event/it/47670/90600776/avellino-vs-catania-serie-c-rinviata

