IZCO: “Vittoria come regalo di compleanno. Russini ha tutto, io devo dare l’esempio ai ragazzi. Tifosi arma in più”

Tre punti in tasca. Non poteva esserci regalo più bello per Mariano Izco, che proprio oggi ha festeggiato il suo 39° compleanno con una vittoria a Vibo Valentia:

“Ci voleva come regalo, ci tenevo tantissimo e per fortuna abbiamo portato la vittoria a casa. Avevamo la gara in mano, poi loro sono una squadra che ha qualità, tosta. Forse non abbiamo gestito bene gli ultimi minuti però sapevamo che era importante portare punti a casa e cercare quella continuità nei risultati che ci mancava. I compagni si mettono sempre a disposizione anche per ascoltarti. Non è da tutti. Oggi i giovani è difficile che ti ascoltino, con noi lo fanno tutti e per questo stanno facendo bene. Sono molto umili”.

“Chiunque vuole giocare tutte le partite, ma è sempre il mister che decide ed io sono il primo che deve dare l’esempio ai ragazzi in termini di professionalità, per la carriera importante fatta ma anche per il sacrificio e l’umiltà. Russini? Dimostra di avere tutto, qualsiasi squadra lo vorrebbe. Sono contento che sia con noi potendoci dare una grande mano. L’affetto dei tifosi per noi? Sono venuti in tantissimi a Vibo, per noi – lo abbiamo sempre detto – i tifosi sono una spinta ulteriore perchè quando vai in difficoltà il loro tifo riesce a fare in modo che tiriamo fuori qualcosa in più per andare avanti e non mollare mai”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***