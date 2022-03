FC CATANIA: attesa per la nuova comunicazione del Tribunale e gli altri adempimenti

Ieri, martedì 15 marzo, come ci si poteva attendere la Curatela non ha ricevuto una pluralità di offerte per quanto concerne il bando di vendita in forma telematica del ramo caratteristico calcistico del Calcio Catania s.p.a. Il solo Benedetto Mancini si è fatto avanti, adeguando il capitale sociale secondo le richieste del Tribunale e dopo avere versato la cauzione di 125mila euro. Il versamento della restante parte andrà effettuato alla firma presso il notaio.

Per intanto, sulla base del comunicato stampa emesso dal Palazzo di Giustizia, il Collegio dei Curatori ha rimesso “come per legge, gli atti alla sezione fallimentare del Tribunale di Catania, la quale provvederà ad effettuare le opportune valutazioni di competenza”. Le prossime ore saranno decisive per verificare se la documentazione presentata possiede i requisiti necessari per arrivare al passaggio di consegne. Il sig. Mancini è già stato a Torre del Grifo parlando con i componenti dell’attuale staff amministrativo, indicendo una conferenza stampa presso l’Hotel Nettuno per illustrare i progetti che avrebbe in mente per la neonata Football Club Catania 1946 srl.

Ci saranno sorprese o colpi di scena nelle prossime ore? Il Catania passerà davvero nelle mani di Mancini? In tal caso all’orizzonte ci saranno altri importanti adempimenti per delinare il percorso rossazzurro. Occupandosi del pagamento dei debiti di natura sportiva che ammontano a circa 3 milioni, acquisendo il titolo sportivo, assicurando la prosecuzione della stagione con ulteriori spese da sostenere e gettando le basi per il futuro dando prova concreta di solidità finanziaria e ambizioni.

