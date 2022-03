CALCIO SICILIANO – Ultras Curva Nord 12 Palermo alla squadra: “Non siete degni di vestire la maglia rosanero”

Solo un pareggio per il Palermo a Pagani. Gli ultras della Curva Nord 12 commentano con insoddisfazione il risultato di 2-2, criticando via social la squadra di Silvio Baldini: “Adesso basta! Tutto il nostro amore viene regolarmente tradito da chi non merita di indossare la nostra maglia – scrivono – Non abbiamo chiesto altro che impegno, combattendo ogni partita con l’atteggiamento giusto…. evidentemente non siete degni di giocare nel Palermo….“.

