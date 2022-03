CALCIO IN PROVINCIA: cadono Giarre, Paternò e Biancavilla. Mazzarrone inarrestabile, Real Aci e Motta non si fanno male

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

In Serie D il già salvo Paternò cede l’intera posta in palio al San Luca, vittorioso per 0-2 grazie alle reti di Pellè e Crucitti. Calabresi più “affamati” e giornata storta per la squadra allenata da Alfio Torrisi che, a fine gara, ha annunciato via social il silenzio stampa dei rossazzurri. Il Giarre, di scena sul campo del Cittanova, parte bene giocando con ordine e provando a sfruttare le ripartenze per mettere in difficoltà i padroni di casa. Dopo un primo tempo concluso in parità, però, cambia tutto nella ripresa. Cannavò pareggia momentamente i conti al 28′ su rigore. Lo scatenato Bonanno, tuttavia, grazie ad una tripletta stende i giarresi fissando il risultato sul 3-1. Il fanalino di coda Biancavilla viene surclassato a Santa’Agata Militello dalla formazione locale che cala il poker a firma di Calafiore (doppietta), Cicirello e Alagna (4-0). Rinviata Acireale-Castrovillari a seguito dei casi di Covid che hanno colpito i calabresi.

In Eccellenza girone B l’Atletico Catania resiste un tempo, poi il Carlentini si sveglia e chiude il match sullo 0-4: reti di Melluzzo, Carbonaro (doppietta) e Caruso. Espulsi Sciuto e Accardi. Sconfitta netta anche per l’Acicatena, trafitto dal Siracusa in casa per 0-3. Marcatori Rossitto e Lele Catania, autore di due gol. Molto bene il Viagrande, invece, espugnando Taormina a 3 minuti dalla fine in virtù dell’acuto di Talotta (0-1).

In Promozione girone C c’era attesa per lo scontro al vertice tra Real Aci e Motta. Gara equilibrata con tre espulsioni nella seconda frazione di gioco (Sinatra, Tola e Maesano). 0-0 il risultato finale del big match, granata che mantengono il primato solitario in classifica. Il Catalabiano prova ad opporre resistenza alla Leonfortese, ma gli ospiti riescono a spuntarla con il gol di Caputa al 41′ (0-1). Pesante sconfitta per il San Gregorio, il Lavinaio si diverte rifilando un 6-1. Di Di Mauro l’unica marcatura ospite. Per il resto Garrasi (doppietta), Lanza, Cerasuolo (doppietta) e Occhione permettono al Lavinaio di travolgere gli avversari. Sorride il Misterbianco, che piega le resistenze del Don Bosco per 2-0 grazie ai gol di Padovani e Fisichella. Cade il Belpasso in trasferta al cospetto dell’Atletico 1994, vittorioso per 3-0 con le realizzazioni di Porto, Ardizzone e Caruso nel primo tempo. Termina 0-0 l’incontro Armerina-Ciclope Bronte, mentre la Gymnica Scordia perde 4-2 fuori casa contro l’Atletico Nissa. Milazzo e Favara ribaltano l’1-0 di Sanè poi i gol di Messina, Sammartino e Vaccaro consentono ai locali di avere la meglio.

Nel torneo di Promozione girone D Mazzarrone inarrestabile, rifilando 4 gol al RG Siracusa: a segno Di Rosa, Bah, Bonaccorsi e La Mastra (4-0). Successo esterno, di misura, dello Sporting Eubea al cospetto del Canicattini che porta la firma di Lo Presti (42′).

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Gelbison 61 Cavese 59 Lamezia Terme 55 Acireale 53 S. Agata 45 Paternò 44 Cittanova 42 Pol. Santa Maria Cilento 38 Real Aversa 36 Licata 34 Trapani 33 San Luca 33 Portici 33 Sancataldese 29 Rende 23 Castrovillari 23 Giarre 21 Troina (-6) 16 Biancavilla 13

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Ragusa 61 Igea 57 Jonica 56 Nebros 40 Carlentini 40 Siracusa 39 Taormina 34 Palazzolo 28 Real Siracusa Belvedere 24 Virtus Ispica (-1) 22 Viagrande 19 Acicatena 19 Santa Croce 15 Atletico Catania (-2) -2

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

Real Aci 56 Motta 54 Leonfortese 51 Atletico 1994 45 Atletico Nissa 36 Belpasso 30 Gymnica Scordia 24 Ciclope Bronte 24 Misterbianco 22 Armerina 21 Lavinaio 18 Don Bosco 18 Calatabiano 18 San Gregorio 14

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Mazzarrone 53 Modica 49 Sporting Eubea 42 Comiso 42 Gela 40 Vittoria 34 Frigintini 31 Priolo Gargallo 27 Canicattini 24 Megara 22 Pro Ragusa 22 Avola 20 RG 15 Scicli 12

