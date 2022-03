SERIE C – Foresti (D.G. Catanzaro): “Episodi arbitrali a favore solo con Catania e Andria. Basta, ci siamo rotti i co…!”

Accuse pesanti del Direttore Generale del Catanzaro Diego Foresti il quale, per l’ennesima volta, punta il dito contro gli arbitraggi, a suo avviso penalizzanti per la squadra giallorossa. “E’ un fatto ormai perenne, automatico. Arbitraggio ancora una volta assurdo nei nostri confronti. Abbiamo toccato il fondo, ci siamo rotti veramente i coglioni di questa situazione – dice – Vorremmo avere il giusto. Non è possibile che una squadra che lotta per vincere il campionato durante l’arco della stagione ha due rigori a favore, su errori arbitrali. Mi riferisco alle partite di Andria e quella in casa col Catania, dove il penalty non c’era ma chissà come mai l’arbitro della partita era lo stesso di Juve Stabia-Catanzaro. A pensar male si fa peccato, ma una società che investe milioni di euro tutti gli anni, seria, che paga regolarmente, di tutto rispetto, ogni domenica parte sempre da sotto. Sono deluso, schifato. E’ la solita musica. Non ci sto più a vedere che qualcuno si permette di venire la domenica e decidere chi vive e chi muore”.

