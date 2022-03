CATANIA 3-1 MONTEROSI: gli highlights della partita

Il filmato di Eleven Sports (dal canale Youtube ‘Serie C Highlights’) contenente le azioni salienti del match, valevole per la 30/a giornata del girone C di Serie C, vinto dal Catania contro il Monterosi Tuscia allo stadio “Angelo Massimino” con il risultato di 3-1.

Al 26′ Russini direttamente da calcio di punizione trova la via dello splendido gol che permette al Catania di sbloccare il risultato. Biondi, al minuto 54, firma la rete del raddoppio. Nel finale il neo entrato Russotto cala il tris, mentre Costantino rende meno pesante il passivo per gli ospiti che accorciano le distanze trasformando un calcio di rigore.

