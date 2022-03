LA SICILIA – Orgoglio senza confini, i tifosi ringraziano. Il Catania gioca con la pena nel cuore e stravince

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“In un’atmosfera quasi surreale i “figli” di Baldini sfoderano una prestazione da applausi. Russini apre le marcature nel primo tempo, Biondi e Russotto completano l’opera nella ripresa”. E’ quanto si legge all’interno del quotidiano La Sicilia. Prova di dignità, onore e orgoglio dei rossazzurri che giocano talmente bene contro il Monterosi che quasi ci si dimentica di quanto stia accadendo a livello societario. Giocano come se quella in corso fosse la gara più importante della stagione. In un’atmosfera di attesa, accompagnata da sconforto, delusione e rabbia per una storia che rischia di vivere una nuova pagina buia. “Grazie ragazzi” è il coro ripetuto più volte dai tifosi della Nord destinato ai giocatori con un lungo applauso. Mister Baldini si gode queste scene, ammira emozionato quei tifosi che sventolano le bandiere e cantano amore per il rosso e l’azzurro.

