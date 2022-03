CATANIA-MONTEROSI: dirige Caldera, statistiche arbitro e precedenti

Sono stati designati gli arbitri per l’11/a giornata di ritorno di Serie C. L’incontro Catania-Monterosi, in programma sabato pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretto da Mattia Caldera della sezione di Como. Sarà coadiuvato dagli assistenti Amedeo Fine (Battipaglia) e Giacomo Bianchi (Pistoia). Quarto ufficiale Mattia Drigo (Portogruaro).

Nessun precedente da direttore di gara con il Catania per il “fischietto” lombardo. Si registra, invece, una gara del Monterosi arbitrata dal sig. Caldera il 29 settembre scorso, lo 0-0 in campionato a Taranto.

In Serie C Caldera registra 34 presenze (7 nel girone A, 11 nel girone B, 13 nel girone C e 3 in Coppa Italia di C), 158 ammonizioni comminate (32 nel girone A, 51 nel girone B, 66 nel girone C e 9 in Coppa Italia di Serie C), 3 espulsioni (1 rossi diretto, 2 doppie ammonizioni) e 9 rigori assegnati (4 nel girone A, 2 nel girone B e 3 nel girone C). Il bilancio nel gruppo C è di 7 vittorie per le squadre di casa, 4 pareggi e 2 successi esterni. L’ultima partita arbitrata finora nel raggruppamento C è Picerno 1-0 Juve Stabia (19 febbraio 2022).

