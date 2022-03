CATANIA: squadra avviata verso un trittico d’impegni fondamentale

Attendendo di capire cos’accadrà alla scadenza della seconda asta indetta dal Tribunale, la squadra di Baldini pensa al campo ed ai prossimi tre impegni che saranno davvero molto importanti in chiave salvezza. Sabato si presenta la ghiotta occasione di avvicinarsi in classifica al Monterosi Tuscia, diretto rivale a cui mancano pochi punti per salvarsi e, magari, sognare un piazzamento Play Off. Non sarà semplice contro una compagine che ha collezionato risultati importanti il mese scorso.

Domenica 13 marzo, invece, Catania di scena a Vibo Valentia: Vibonese fanalino di coda ma non per questo avversario agevole. I calabresi faranno tutto il possibile per risollevarsi nelle prossime gare e, quindi, i rossazzurri li dovranno affrontare con la giusta mentalità e attenzione. Tre giorni dopo, impegno casalingo con il Campobasso, formazione che esprime un calcio gradevole, presenta alcune buone individualità (anche di categoria superiore) e, al momento, occupa gli stessi punti in classifica degli etnei (33). Anche se, sul campo, il Catania di punti ne avrebbe 37 (pesa il -4). Tre partite, quindi, fondamentali per la squadra dell’Elefante che vuole chiudere al più presto possibile il discorso salvezza.

