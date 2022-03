EX ROSSAZZURRI – Iezzo: “Catania, mi auguro si risolva tutto”

Ha vestito la maglia del Catania difendendo i pali per quattro stagioni tra Serie C1 e B, vivendo la grande gioia della promozione in cadetteria dopo il decisivo 0-0 nella gara Play Offdi ritorno giocata a Taranto. L’ex portiere Gennaro Iezzo confida in una soluzione importante per il Catania sul piano societario, ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Da ex calciatore rossazzurro dispiacerebbe vedere una estromissione del club dal campionato. Credo che a quella piazza la Serie C vada stretta. E’ un girone che vede tante piazze che meritano di più della C e si spera che chi le guida, sia un imprenditore serio. Mi auguro per il Catania che si faccia chiarezza e che si risolva questa vicenda”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***