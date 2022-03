TORRE DEL GRIFO: anche Greco in gruppo, differenziato per Piccolo

Dopo la notizia del rientro in gruppo di Andrea Zanchi – da ieri – sorride il Catania perchè fa altrettanto Jean Freddi Greco. Il centrocampista, futuro calciatore del Vicenza, ha lavorato infatti con il resto del gruppo a Torre del Grifo per sostenere il secondo allenamento in vista della sfida al Monterosi Tuscia: completata una sessione di forza, mister Baldini ha diretto esercitazioni tattiche basate sul gioco di posizione e partite situazionali. Lavoro differenziato invece per Piccolo.

