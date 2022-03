EX ROSSAZZURRI – Ricchiuti: “Catania, ho vissuto anni bellissimi. Ora situazione non facile ma i ragazzi sono straordinari”

L’ex calciatore rossazzurro Adrian Ricchiuti torna sull’esperienza vissuta col Catania in Serie A facendo anche delle riflessioni sull’attuale situazione degli etnei, ai microfoni di Dame Futbol: “Sono stati anni bellissimi. Tanti argentini? Eravamo 14, fai te! Eravamo proprio tanti, è stato bello, ma anche un po’ faticoso, perché quando si è in così tanti si rischiano divisioni interne al gruppo. Però tutto andò per il meglio, fu un crescendo. Il più forte giocatore con cui ho condiviso lo spogliatoio? Papu Gomez, Barrientos, giocatori dalla qualità superiore. Catania oggi militante in Serie C? Si è lavorato male negli anni e purtroppo in questo momento particolare si stanno pagando le conseguenze. Dopo tanti sacrifici per tenerlo in C speriamo che non scompaia, i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, non è facile lavorare in un ambiente così a rischio”.

