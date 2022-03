PERINETTI: “Mi auguro che Mancini completi il percorso. Lotta playoff, giusto lasciare lavorare Baldini e Pellegrino. Poi…”

Ulteriori dichiarazioni del dirigente Giorgio Perinetti, dopo quelle pubblicate le scorse ore, in merito all’accostamento al Catania: “Catania è una grande realtà del nostro calcio. Il problema non sono io – dichiara a TMW Radio, durante la trasmissione ‘Stadio Aperto’ – ma che riparta Catania. Ci sono queste realtà che purtroppo faticano. Mi auguro che Benedetto Mancini che si è preso la briga di rilanciare il calcio a Catania riesca a completare il suo percorso. Oggi il Catania lotta per i playoff ed è giusto lasciare lavorare Pellegrino e Baldini in funzione dell’obiettivo che stanno conquistando. Poi bisognerà vedere se ci sarà una società in grado di competere, perchè Catania è una grande piazza e le aspettative vanno rispettate. Con una società forte che faccia ripartire il Catania a grandi livelli. Sono ben felice di essere accostato al Catania, ma prima è necessario avere una società forte che affronti il futuro rispettando le aspettative della città che, calcisticamente, è sempre stata importante”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***