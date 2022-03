EX ROSSAZZURRI – Toshack, il peggio è passato. Ha lasciato l’ospedale e festeggiato il compleanno

Buone notizie per l’ex allenatore del Catania John Benjamin Toshack. Il mese scorso avevamo riportato la notizia del ricovero nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Barcelona. Toshack non era in grado di respirare autonomamente e necessitava di ventilazione meccanica, avendo un’ossigenazione del sangue molto bassa. Il ricovero si rese necessario a seguito di una grave polmonite legata all’infezione da Covid-19. Le condizioni di salute erano critiche, in quei giorni ricevette numerosi messaggi di vicinanza e sostegno dal mondo dello sport. Adesso il peggio è passato perchè abbiamo appreso che, di recente, proprio nel giorno in cui ha compiuto 73 anni di età ha ricevuto uno splendido regalo: la dimissione dall’ospedale. Si è lasciato alle spalle la malattia, ma è ancora molto debole e adesso inizierà una lunga riabilitazione con l’aiuto di un fisioterapista. Toshack, che ha potuto festeggiare il compleanno con la famiglia, è riuscito a sfuggire alle grinfie del virus grazie all’ottimo lavoro della equipe medica che lo ha curato, ma anche alla grande forza di volontà che ha contraddistinto il gallese.

