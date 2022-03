TORRE DEL GRIFO: altro giorno di riposo. Russotto, recupero o nuovo forfait?

Sabato il Catania ha sostenuto in mattinata, a Torre del Grifo, l’ultimo allenamento settimanale. Mister Francesco Baldini ha optato per un paio di giorni di riposo, utili per staccare la spina e ricaricare le pile dopo avere disputato varie gare ravvicinate. Il rinvio di Catania-Taranto in questo senso è stato utile alla squadra che, da martedì pomeriggio, tornerà a lavorare in funzione della trasferta di Potenza, in calendario domenica 3 aprile alle 17:30. Per l’occasione torneranno a disposizione Greco e Moro, al rientro dagli impegni con la Nazionale Under 20 (il bomber era anche squalificato). Da valutare, invece, le condizioni fisiche di Russotto, non ancora al meglio. Sicuri assenti per squalifica Lorenzini, Claiton e lo stesso Baldini.

