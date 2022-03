VERSO CATANIA-CAMPOBASSO: gara fondamentale per chiudere il discorso salvezza e mirare ai playoff

Archiviata la vittoriosa trasferta di Vibo Valentia, in attesa di comunicazioni ufficiali dal fronte extra campo il Catania si prepara ad affrontare il Campobasso. Una vittoria contro i molisani (sarebbe la terza consecutiva) permetterebbe agli etnei di chiudere definitivamente il discorso salvezza aprendo le porte a scenari ben più prestigiosi.

Tuttavia il Campobasso è avversario da prendere con le dovute precauzioni, capace di espugnare il “San Nicola” di Bari e di sconfiggere il Monopoli, conquistando peraltro 9 punti nelle ultime quattro gare. Molisani che verranno al “Massimino” rinvigoriti dal successo nello scontro diretto contro il Messina (2-0) e che quindi, sulle ali dell’entusiasmo, proveranno a conseguire un altro risultato importante per allontanarsi ancora di più dalla zona calda (adesso distante 4 lunghezze). La formazione rossoblu crea e subisce tanto, andando a segno con grande regolarità (37 gol fatti) ma registrando pure la quarta peggior difesa del torneo (46 reti subite). Lupi che, insieme a Turris, Monopoli e lo stesso Catania, occupano il quarto posto per rendimento esterno avendo conquistato 21 punti in 14 sfide (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

Il Catania, grazie anche all’intesa perfezionata dal duo centrale Lorenzini-Monteagudo, adesso sembrerebbe aver trovato la giusta quadra nel pacchetto arretrato incassando molte meno reti (appena sei nelle ultime otto gare) e potendo vantare, insieme al Foggia, il secondo miglior attacco di tutto il girone (48 centri in 30 confronti ed una media di 1,6 gol a partita). Nonostante la vittoria con il Monterosi abbia leggermente migliorato la situazione, il rendimento interno rimane però ancora molto deficitario, con il 14º piazzamento complessivo a quota 22 punti, derivante da 1 pareggio, 7 vittorie ed altrettante sconfitte.

Elefante che tra le mura amiche non riesce ad essere efficace come in trasferta, creando tanto (22) ma possedendo, insieme alla Vibonese, anche la quarta peggior difesa interna (20). Nonostante i precedenti ed i pronostici pendano in favore del team di Baldini, l’impegno non è agevole per gli etnei, costretti a non compiere passi falsi se vorranno puntare con decisione ad un piazzamento playoff che sarebbe il giusto premio per l’attuale gruppo di lavoro rossazzurro.

