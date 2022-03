MANCINI-CATANIA: c’è il sì del Tribunale, ora la firma presso il notaio

Effettuate le opportune valutazioni di competenza dalla sezione fallimentare, il Tribunale etneo ha detto sì all’offerta presentata dall’imprenditore laziale Benedetto Mancini. Dopo la dichiarazione di fallimento dello scorso 22 dicembre e due aste andate deserte, il terzo bando registra l’aggiudicazione del ramo sportivo del Calcio Catania ad opera di Mancini, visto che la cauzione di 125mila euro è stata versata ed il capitale sociale della FC Catania 1946 srl risulta adeguato alla cifra di 510 mila euro. Nell’invito a offrire con gara eventuale, Mancini è stato il solo a partecipare. Nei prossimi giorni è attesa la firma per il rogito notarile che ufficializzerà il passaggio di consegne. Il sig. Mancini dovrà sostenere le spese per assicurare la prosecuzione del campionato, ottenere l’ok della FIGC per il trasferimento del titolo sportivo, presentare la fideiussione a garanzia del pagamento del debito sportivo di 3 milioni ed immittere i tanti soldi necessari per l’iscrizione al torneo 2022/23 programmando la nuova stagione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***