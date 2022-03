FOGGIA-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno ufficiale del Catania allo stadio “Pino Zaccheria” contro il Foggia, valevole per la 33/a giornata del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.00 e 2.16; la “X” tra 3.15 e 3.45; il “2” intorno a 2.95 e 3.45. Lo scenario è quello di un confronto che vede i padroni di casa favoriti per la conquista dei tre punti, ma in un contesto dove il Catania se la giocherà a viso aperto e non si possono escludere sorprese. I rossazzurri, che vantano il quinto migliore rendimento esterno del girone C, sono imbattuti fuori casa dal 19 dicembre scorso (derby di Messina pareggiato 2-2) mentre il Foggia ha perso l’ultimo match casalingo il 23 gennaio (Foggia 1-3 Latina).

