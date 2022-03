CATANIA-TARANTO: sì ai tifosi tarantini in possesso della fidelity

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si è espresso in merito al confronto tra Catania e Taranto, in programma domenica 27 Marzo allo stadio “Angelo Massimino”. Per l’incontro “connotato da elevati profili di rischio connessi alla rivalità tra le tifoserie, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

– vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Taranto esclusivamente per il settore “ospiti” e solo ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del Taranto FC 1927;

– implementazione del servizio di stewarding;

– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***