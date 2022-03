FUTURO CATANIA: altri dieci giorni di speranza da vivere con il “solito” dualismo tra campo ed extracampo

Nonostante l’assenza di offerte in ambedue le aste per l’acquisizione del ramo sportivo d’azienda, il tribunale etneo ha comunque concesso al Calcio Catania il prolungamento dell’esercizio provvisorio (fino al 17 Marzo), fornendo così un’ulteriore speranza per la salvaguardia del titolo sportivo. Sebbene rimanga la positività di questa decisione, purtroppo persistono ancora molti punti da chiarire riguardanti il destino del principale sodalizio calcistico cittadino: come si concluderà la vicenda relativa alla FC Catania 1946 (società creata dall’imprenditore romano Benedetto Mancini)? Ci sarà la possibilità di indire un terzo bando pubblico o si inizieranno le trattative private?

In attesa della tanto agognata svolta sul fronte societario, la squadra comunque potrà continuare il proprio cammino affrontando fuori casa la Vibonese (Domenica 13 Marzo ore 17:30) e, successivamente, il Campobasso allo stadio “Angelo Massimino” (Mercoledì 16 ore 21:00). Sfide che potrebbero porre definitivamente la parola fine al discorso salvezza e rappresentare il punto di partenza per inseguire un piazzamento playoff. Ovviamente però tutti i discorsi legati all’aspetto prettamente calcistico non possono che passare in secondo piano rispetto all’extracampo visto che, almeno per il momento, la partita più importante dei rossazzurri si giocherà proprio lontano dal rettangolo verde.

Notizie positive sul fronte economico-amministrativo riuscirebbero a rasserenare l’ambiente e permettere a calciatori e staff tecnico di ottenere nuovi stimoli e sentirsi (finalmente) ricompensati per gli sforzi profusi in queste ultime settimane. In un periodo di grande incertezza, il Catania Calcio si è assicurato altri giorni di speranza per rimanere ancorato a quella continuità storica che garantirebbe il mantenimento del professionismo e renderebbe molto meno traumatico il passaggio ad una nuova matricola sportiva, a patto però che i soggetti realmente interessati a rilevare il club siano seri, solidi economicamente e ambiziosi.

