INFERMERIA: Zanchi in gruppo, Greco resta in dubbio

Novità dall’infermeria rossazzurra. Mentre Lorenzini e Cataldi avranno a disposizione tutta la settimana per ripristinare la piena efficienza fisica, torna a lavorare regolarmente con il gruppo Zanchi. C’era qualche allarmismo per le condizioni del terzino romano, che non figurava neanche in panchina nella distinta ufficiale ad Avellino malgrado figurasse tra i convocati. Dubbi superati, Zanchi sarà disponibile per il match di sabato contro il Monterosi. Resta in forse, invece, Greco che lavora in differenziato dopo la distorsione alla caviglia riportata nel corso di Catania-Paganese.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***