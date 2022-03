VERSO L’ASTA: chiacchiere e voci si susseguono. A breve sapremo la verità

Cosa bolle in pentola? Sarà l’ultima partita del Catania sabato pomeriggio contro il Monterosi? Oppure si andrà avanti fino al termine della stagione? Le domande da porsi sono tante in questo momento, ma per conoscere le risposte bisognerà aspettare venerdì 4 marzo, giorno che precederà il fischio d’inizio di Catania-Monterosi. Intanto le voci si susseguono. Tanto chiacchiericcio intorno alla vicenda.

Nell’ottica della seconda asta indetta dal Tribunale resta la candidatura teorica (e poco rassicurante) di Benedetto Mancini, mentre l’imprenditore sardo Roberto Felleca ha chiesto informazioni ma la portata dell’investimento potrebbe mettere un freno deciso alla sua idea di farsi avanti. Le 500mila euro come prezzo base d’asta non rappresentano affatto lo scoglio principale, ma bisogna preventivare le spese legate al completamente del campionato, il pagamento dei debiti sportivi, i costi legati all’iscrizione al successivo torneo ed il nodo Torre del Grifo Village, che lascia tanti punti interrogativi non essendo incluso nel bando. C’è anche chi si muove sotto traccia e chissà che non faccia una mossa a sorpresa venerdì, presentando un’offerta. Ma vanno rispettati determinati requisiti ed il tempo stringe.

Oggi nessuno può dire con certezza cosa accadrà, meglio evitare di lasciarsi andare ad uno sfrenato ottimismo ma anche non sbilanciarsi con supposizioni pessimistiche. Il realismo è ciò che conta adesso, bisogna attendere l’evolversi degli eventi tra pochi giorni. L’attesa è snervante ma non è finita finchè non è finita. L’auspicio è che, in qualche modo, il Catania possa portare a termine il campionato con un nuovo proprietario avente solidità, lungimiranza e ambizioni. Basta che si ponga una volta per tutte fine all’agonia e che il tempo delle chiacchiere venga archiviato per sempre.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***