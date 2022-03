LA SICILIA – Pellegrino: “Il Catania è ancora vivo, si garantisca la correttezza del campionato”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Così il Direttore Sportivo rossazzurro Maurizio Pellegrino dopo la decisione del Tribunale di concedere altri dieci giorni di proroga dell’esercizio provvisorio: “Speriamo di conoscere presto il nostro futuro, continuare è un nostro dovere, dobbiamo fare il possibile per portare avanti la stagione. Spero che qualcosa avvenga per garantire la correttezza del campionato, ma anche per dare ancor più valore al lavoro di questa squadra, al sostegno dei tifosi che anche sabato ci hanno incoraggiati e dopo la partita a prescindere dal risultato ci hanno riservato ovazioni anche commoventi. Il Catania è ancora vivo, gioca e dà risultati alla città. Noi continuiamo e facciamo il nostro lavoro nella speranza che qualcuno lo possa percepire come un aspetto non solo sportivo. In questo nostro percorso ci sono valori morali e sociali”.

