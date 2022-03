PANCHINA D’ORO: premio per Lucarelli e l’ex Meta Catania Samperi

La FIGC, in base ai voti degli altri tecnici, ha assegnato i premi relativi alla Panchina d’Oro, Panchina d’Argento, Panchina d’Oro Serie C, Panchina d’Oro femminile, Panchina d’Argento femminile, Panchina d’Oro calcio a 5 e Panchina d’Oro calcio a 5 femminile per la stagione sportiva 2020/21. Spicca il nome dell’ex Catania Cristiano Lucarelli (Ternana), piazzatosi davanti ad un altro ex rossazzurro, Fabio Caserta (Perugia), che hanno portato brillantemente in B le rispettive squadre. Da segnalare, per quanto concerne il calcio a 5, la premiazione dell’ex coach della Meta Catania Salvo Samperi che ha svolto un lavoro straordinario alle pendici dell’Etna, culminato con la conquista del titolo di vice campioni d’Italia.

“Il ringraziamento – ha commentato Lucarelli – va ovviamente al Settore Tecnico e ai colleghi che mi hanno votato. Ritirerò personalmente il premio, ma si tratta di un riconoscimento per tutta la Ternana: grazie alla società che mi ha scelto, ai ragazzi che hanno disputato una stagione incredibile e al mio staff, che con me e come me è partito facendo la gavetta, e che mi ha permesso di togliermi questa bellissima soddisfazione”.

“È un onore – ha dichiarato Samperi – vincere questo premio, che ripaga di tutti i sacrifici svolti quotidianamente. Ringrazio i colleghi allenatori che mi hanno votato e dedico questa Panchina d’oro allo staff tecnico che ha lavorato con me e a tutti i giocatori che ho allenato, perché è grazie alle loro prestazioni che ho potuto avere questa enorme soddisfazione”.

PANCHINA D’ORO

Antonio Conte (Inter), 20 voti

Stefano Pioli (Milan), 19

Gian Piero Gasperini (Atalanta), 8

PANCHINA D’ARGENTO

Alessio Dionisi (Empoli), 19 voti

Fabrizio Castori (Salernitana), 17

Paolo Zanetti (Venezia), 11

PANCHINA D’ORO SERIE C

Cristiano Lucarelli (Ternana) 19 voti

Fabio Caserta (Perugia), 12

Giacomo Gattuso (Como), 7

PANCHINA D’ORO FEMMINILE

Rita Guarino (Juventus), 10 voti

Gianpiero Piovani (Sassuolo), 10

Elisabetta Bavagnoli (Roma), 4

PANCHINA D’ARGENTO FEMMINILE

Manuela Tesse (Pomigliano), 8 voti

Michele Ardito (Chievo Verona), 3

Renzo Ulivieri (Pontedera), 3

PANCHINA D’ORO CALCIO A 5

Salvo Samperi (Meta Catania)

PANCHINA D’ORO CALCIO A 5 FEMMINILE

Massimiliano Neri (Città di Falconara)

