POTENZA-CATANIA: precedenti, ultimo acuto esterno in campionato nel segno di Sarao

Il Catania cerca l’ottava vittoria in terra lucana

Il Catania torna a far visita al Potenza dopo l’incontro disputato il 20 dicembre 2020 in Serie C e concluso con il risultato di 0-1: decisivo il gol di Sarao a pochi minuti dal 90′. Successo ottenuto a distanza di un anno da quando gli etnei guidati da Lucarelli strapparono la qualificazione ai Quarti di finale di Coppa Italia Serie C con Di Piazza e Biondi a segno per i rossazzurri, França per i padroni di casa (1-2). Prima ancora il Catania di Camplone, l’8 settembre 2019, incappò in una sconfitta in campionato per 2-0 che coincise con l’inizio di una lunga serie di difficoltà di svariata natura per i rossazzurri.

Andando ulteriormente indietro nel tempo, delicato scontro Play Off datato 19 maggio 2019. I gol di Di Piazza e del brasiliano Carlos França quasi allo scadere fissarono il punteggio sull’1-1. In precedenza, i lucani si imposero con un netto 3-1 grazie alle reti di França, Strambelli e Guaita, di capitan Biagianti il gol della bandiera per gli etnei (gran destro da fuori area che si insaccò sotto l’incrocio).

Il computo dei precedenti confronti vede il Potenza vittorioso in 5 occasioni, 7 le affermazioni catanesi e 3 i pareggi. Prima del successo conseguito nella passata stagione, l’ultimo acuto rossazzurro in partite di campionato risaliva al 22 gennaio 1995. Si disputava il C.N.D. I ragazzi guidati da Angelo Busetta riuscirono a piegare le resistenze della squadra di casa con una rete per tempo. Sul tabellino dei marcatori finirono Vincenzo Del Vecchio e Maurizio Pellegrino, quest’ultimo – attuale Direttore Sportivo del Catania – autore del gol decisivo siglato a pochi minuti dallo scadere (1-2 il risultato finale).

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Potenza: 5

Pareggi: 3

Vittorie Catania: 7

Gol Potenza: 16

Gol Catania: 24

Differenza reti: +8

Serie C 1937-38 Potenza 1-0 AFC Catania

Serie C 1938-39 Potenza 0-2 AFC Catania (a tavolino)

Serie C 1940-41 Potenza 1-1 AFC Catania

Serie C 1941-42 Polisportiva Lucana 1-7 AFC Catania

Serie C 1948-49 Potenza 0-1 Catania

Coppa Italia 1964-65 Potenza 0-4 Catania

Serie B 1966-67 Potenza 1-1 Catania

Serie B 1967-68 Potenza 2-1 Catania

Serie C1 1992-93 Potenza 2-0 Catania

CND 1994-95 Invicta Potenza 1-2 Catania

Serie C 2018-19 Potenza 3-1 Catania

Play-off Serie C 2018-19 Potenza 1-1 Catania

Serie C 2019-20 Potenza 2-0 Catania

Coppa Italia 2019-20 Potenza 1-2 Catania

Serie C 2020-21 Potenza 0-1 Catania

