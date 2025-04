MERCATO: Catania, diversi giocatori torneranno dai rispettivi prestiti

Diversi calciatori di proprietà del Catania sono stati ceduti in prestito e faranno rientro alla base a fine stagione.

Dell’esterno offensivo Emmanuele Cicerelli e della punta Pietro Cianci, entrambi in forza alla Ternana (seconda forza del girone B di Serie C), abbiamo già parlato di recente, sottolineando come il primo non verrebbe riscattato dalle Fere in caso di mancata promozione ed il secondo, invece, potrebbe restare a prescindere in Umbria.

Per il resto il Catania ha ancora tanti giocatori sotto contratto, in giro per l’Italia. Ci riferiamo al trequartista/esterno offensivo Diego Peralta (Trento), al giovane terzino sinistro Mattia Maffei (Trento), all’esterno d’attacco Davide Marsura (Ascoli), al laterale Marco Chiarella (ACR Messina), alla punta Rocco Costantino (ACR Messina), al difensore Tommaso Silvestri (Triestina), agli attaccanti Filippo D’Andrea (Audace Cerignola) e Milos Bocic (Latina), al centrocampista colombiano Andres Tello (Salernitana), al portiere Marius Adamonis (Sudtirol), al difensore Alessio Castellini (Pisa), al portiere classe 2006 Domiziano Tirelli (Livorno), alla punta Gabriel Popovic (Puteolana), all’estremo difensore lituano Klaidas Laukzemis (Ancona). Quasi tutti rientreranno alla base. Da capire se Pisa, Audace Cerignola, Sudtirol e Salernitana riscatteranno i cartellini di Castellini, D’Andrea, Adamonis e Tello.

