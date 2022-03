PRIMAVERA – Catania ko contro il Foggia, mister Russo: “C’è rammarico, sconfitta inaspettata”

Nota stampa Calcio Catania

La Primavera del Catania subisce la quinta sconfitta stagionale, terza tra le mura amiche; il Foggia s’impone per 2-1, al termine di una gara combattuta: Coriolano para il rigore calciato da Luongo ma nulla può, al 20°, sul colpo di testa di Cocinelli, lesto ad inserirsi su calcio d’angolo. Salvatore Maltese, attaccante classe 2004, firma il suo primo gol stagionale dal dischetto e riporta il match in parità ma nella ripresa, dopo una rete annullata ai rossazzurri per fuorigioco, Carnevale su punizione sigla il nuovo vantaggio pugliese. Nel finale, vano assalto del Catania: la conclusione di Pisasale colpisce il palo.

Al termine dell’ultima gara casalinga della stagione, l’allenatore della Primavera del Catania Orazio Russo osserva: “Dopo il successo sul campo della capolista, non ci aspettavamo questa battuta d’arresto. Le assenze hanno avuto un peso, non perché chi ha giocato al posto degli indisponibili non abbia fatto bene ma perché avevamo trovato un certo equilibrio. Il Foggia è migliorato, rispetto all’andata, e oggi ha giocato a viso aperto. La gara è stata altalenante, nella ripresa avevamo segnato anche il 2-1 annullato per fuorigioco e poi abbiamo subito il gol decisivo. Abbiamo cercato il pareggio fino alla fine ma non siamo riusciti a segnare, c’è rammarico e mi dispiace per i ragazzi e per le persone che hanno lavorato per questa squadra”.

Campionato Primavera 3 / “Dante Berretti” – Stagione sportiva 2021/22

Girone C – Diciassettesima giornata

Sabato 5 marzo – Torre del Grifo Village (Campo “Pokay”)

Catania-Foggia 1-2

Reti: pt 20° Cocinelli (F), 44° Maltese su rigore; st 31° Carnevale (F).

Catania – Coriolano; Napoli, Scaletta, Giannone, Cannavò, Magrì (23°st Caramanno), Napolitano, Sciuto, Maltese, Russi (25°st G.Russo), Al Sein (23°st Pisasale). A disposizione: Romeo, Passanisi; Nardo, Papale, Di Pietro, Platania, Nicolosi, Castillo. Allenatore: Russo.

Foggia – Illuzzi; Romagnoli (30°st Clemente), Tonti (25°st Tatullo), Cobuzzi, Cocinelli, Botticelli, Padalino, Carnevale, Luongo (30°st Trotta), Castronovo (17°st D’Avanzo), Di Lella. A disposizione: Provitolo; Bonabitacola, Parisi, Candela, Bilieri, Rotoli, Leccese. Allenatore: Pavone.

Arbitro: Giuseppe Fortezza (Ragusa).

Assistenti: Salvatore Rubino (Catania) e Claudio Coletta (Catania).

Ammoniti: Caramanno, Napolitano e Sciuto (C); D’Avanzo (F).

Tempi di recupero: pt 1′; st 5′.

