CATANIA SOCIAL – Da Monteagudo a Biondi: “Lasciato il cuore in campo, la speranza è che tutto questo non abbia una fine”

Diamo uno sguardo alle reazioni social della squadra rossazzurra dopo il 3-1 inflitto al Monterosi Tuscia. A cominciare da uno dei marcatori dell’incontro, il catanese Kevin Biondi che sottolinea: “La SPERANZA è che TUTTO questo non abbia MAI una fine”. La testa è inevitabilmente rivolta a cosa succederà ancora sul fronte extra campo. “Perché tutto questo non può finire..perché tutto questo non deve finire..perché lo meritiamo..perché lo meritate…il Catania non deve morire…il catania non può morire… forza Catania fino all’ultimo respiro” sono invece le parole di Andrea Russotto, autore del terzo gol

“..Devi essere disposto a superare ogni ostacolo, ogni caduta, le difficoltà del cammino…perché non c’è spazio per tutti, tra i Grandi…questo Gruppo ha dimostrato di meritarsi Soddisfazioni e Gioie…e soprattutto di non stancarsi mai di Sognare..”, il pensiero di Giacomo Rosaia che fa parte di “un gruppo di ragazzi che non fa altro che onorare quello che è il sogno di tutti”, dice Simone Russini, il quale ha avuto il merito di sbloccare il risultato. “La vita è piena di ostacoli spesso ritenuti invalicabili, ma con la forza di un gruppo nulla è impossibile”, è quanto afferma Jean Freddi Greco.

Il difensore Juan Monteagudo non ha più parole per questa squadra “che cerca sempre di dare il massimo; di migliorarsi, lasciando il cuore nel campo, senza pensare nulla.. Solo con la voglia di giocare calcio!! Ottima prestazione, vittoria +3”. Alessandro Provenzano canta “Quello che voglio è ..un altro ballo con te!”, mentre il Direttore Sportivo Maurizio Pellegrino rispolvera la canzone di Francesco De Gregori, “La storia siamo noi”. Perchè questo gruppo, in ogni caso, è già entrato nella storia del Catania e nel cuore dei tifosi.

