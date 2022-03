RUSSOTTO: “Gol con dedica speciale. Le mazzate non ci piegano. Speriamo lunedì di parlare di qualcosa di bello”

Ritorno al gol per Andrea Russotto al “Massimino”, piegando il Catania le resistenze del Monterosi Tuscia. Proprio l’attaccante romano rilascia alcune dichiarazioni nel post gara ai canali ufficiali del club. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com: “Questo gol ha una dedica speciale. Mia moglie aspetta un altro bambino, saremo in quattro. Sono contento soprattutto per la squadra, per l’ennesima grande prestazione che ci ha consentito di portare a casa punti importanti. Abbiamo dimostrato nei momenti difficili di essere riusciti a compattarci creando un gruppo solido, di sapere affrontare mille difficoltà. Grandissimi complimenti a tutti i miei compagni. Sono felice della risposta data dopo l’ennesima mazzata arrivata il giorno prima di una gara. Non era facile, ma questo gruppo rende la spensieratezza la parte più importante di noi. Neanche mazzate così pesanti piegano questi ragazzi. Siamo contenti di questi tre punti, del legame forte che si è creato con la città. Viviamo di speranze, speriamo lunedì di parlare di qualcosa di bello. Siamo in attesa sperando che tutto si risolva”.

