SERIE C – Cannella (D.S. Siena): “Catania, come si possono permettere situazioni del genere? Presi in giro tifosi appassionati”

Il Direttore Sportivo del Siena Giuseppe Cannella esprime una considerazione riguardo la delicata situazione societaria che sta vivendo il Catania, ai microfoni de Il Mattino: “Quello che è successo al Trapani lo scorso anno non ha insegnato nulla. Non capisco come si possano permettere situazioni del genere, in questa fase della stagione poi. Mi sembra solo un agonia continua: persino Tacopina che certo non ha problemi economici, è scappato via a gambe levate. Si falsa un campionato e si prendono in giro tifosi appassionati“.

