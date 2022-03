STAMPA NAZIONALE – Bargellini: “Catania, attese rassicurazioni per far sparire le nubi all’orizzonte”

Luca Bargellini per il portale nazionale specializzato sul campionato di Serie C, TuttoC.com, torna sulla situazione del Catania. Una società “che ancora non ha visto sparire le nubi all’orizzonte” per due motivi. “Il primo è che la FIGC non ha ancora ultimato il controllo sulla nuova proprietà secondo i criteri di onorabilità e solvibilità necessari per l’attribuzione del titolo sportivo. L’altro motivo lo hanno raccontato gli stessi giocatori del club etneo con una lettera aperta pubblicata attraverso l’AssoCalciatori, con la quale hanno evidenziato come ancora non abbiano avuto né delucidazioni sul futuro dalla nuova proprietà, né rassicurazioni per quanto perso nel corso dei mesi scorsi da parte dei Curatori Fallimentari del Tribunale. Due cose non certamente di poco conto”.

