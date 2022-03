SERIE C – Giorgini (Latina): “Moro il più forte che ho incontrato, mi piacerebbe giocare con lui”

Quale attaccante ti ha messo più in difficoltà? A precisa domanda dei colleghi di tuttoc.com, il promettente difensore classe 2002 del Latina Andrea Giorgini risponde: “Tra i tanti attaccanti forti che ho incontrato dico Luca Moro del Catania, i numeri parlano per lui. Mi piacerebbe molto giocarci insieme in futuro”. In occasione del confronto Latina-Catania disputato nei mesi scorsi fu proprio Giorgini ad avere la meglio, festeggiando la conquista dei tre punti contro un Catania che non giocò una gara memorabile.

