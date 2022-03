CALCIO ESTERO – Ucraina, morti due giocatori a seguito dei bombardamenti

Fifpro, il sindacato internazionale dei calciatori professionisti, ha annunciato la morte di due giocatori sotto i bombardamenti in Ucraina. Si tratta di Vitalii Sapylo, 21 anni, e Dmytro Martynenko, 25 anni: facevano parte di squadre che partecipano ai campionati minori dell’Ucraina. “I nostri pensieri vanno alle famiglie, agli amici e ai compagni di squadra dei giovani calciatori ucraini Vitalii Sapylo (21) e Dmytro Martynenko (25) – ha scritto la Fifpro in una nota – le prime sconfitte del calcio in questa guerra. Possano entrambi riposare in pace”.

La Federazione ucraina di biathlon ha inoltre annunciato la morte di Yevhen Malyshev. L’ucraino, non ancora ventenne, che era nel giro della nazionale giovanile ed è morto in azione mentre svolgeva il servizio militare.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***