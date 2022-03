STAMPA NAZIONALE – Tutto C: “Catania, si spera in proprietà all’altezza. Mancini, anche a Latina pagò la prima tranche ma poi…”

Al momento è l’unico ad essersi fatto avanti. Benedetto Mancini ha effettuato il pagamento della caparra di 125mila euro, ora sarà interessante vedere se completerà i versamenti necessari affinchè si aggiudichi il ramo calcistico aziendale del Catania. Tommaso Maschio per tuttoc.com ricorda, in tal senso, come a Latina l’imprenditore romano “versò sì la prima tranche (72mila euro), ma poi non arrivarono mai i successivi 648mila necessari a completare l’acquisto, con il conseguente fallimento del club neroazzurro. «Il pagamento era stato predisposto per il 27 aprile – disse all’epoca – Ma quando compri un bene con una massa debitoria che tutti conosciamo, compri su una Serie B, che ha un piano finanziario diverso dalla Lega Pro. Lo scenario è cambiato e si è pensato a cosa fare»”. La speranza è che questa volta la storia possa essere diversa e il Catania trovi, in Mancini o in qualcun altro, “un proprietario all’altezza della sua storia e del calore della piazza. Oltre che degno di una squadra che sta scrivendo pagine stupende in questa stagione e che sarebbe davvero triste veder sparire a pochi mesi dalla fine del torneo”. Altrimenti “una morte immediata, per quanto dolorosa, sarebbe certamente più dignitosa di una lenta agonia”.

