EX ROSSAZZURRI – Alderisi: “Catania, questa squadra rimarrà nella storia del club. Tutti si sentono importanti. Provenzano e Flavio Russo…”

Ex allenatore del settore giovanile rossazzurro ed attuale referente tecnico FIGC per le rappresentative nazionali per la Sicilia, Pierpaolo Alderisi si sofferma su quanto la squadra di mister Baldini produce in campo, dopo la recente vittoria ottenuta ai danni del Monterosi Tuscia, ai microfoni di Globus Television nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“Ormai gli aggettivi si sprecano. Verrebbe semplice in una situazione del genere anche pensare di non rischiare la gamba, la caviglia, il ginocchio, eppure questi giocatori sono nel cuore della tifoseria perchè in un momento così complicato hanno messo da parte ogni tornaconto personale vestendo la maglia del Catania onorandone storia, dignità e orgoglio. E’ qualcosa che resterà nella storia di questo club. Sono contento che sia così, sono esempi di sport, attaccamento ai colori sempre più rari nel calcio moderno”.

“Si vede la mano di Baldini che cambia quasi sempre interpreti in ogni gara. Questo atteggiamento ha tenuto tutti sulla corda facendoli sentire parte integrante ed importante dello stesso progetto. Nessuno si sente titolare e riserva, Baldini ha accomunato tutti i giocatori sotto la medesima idea. Vedi l’evoluzione di Provenzano, che appare più sicuro dei propri mezzi. Anche un elemento come Cataldi si esprime bene quando gioca. Questa è la vera forza della squadra. Al di là della presenza in rosa di qualche individualità con valori tecnici fuori categoria io credo che il potenziale vero di questa squadra sia nello spirito di gruppo e nella capacità di esprimere un gioco corale che rispecchi i valori tecnici delle singole individualità stesse. E’ stato fondamentale il lavoro di Baldini in questo senso”.

Tornando alla vittoriosa gara col Monterosi, Alderisi si sofferma in particolare sull’azione del gol di Russotto: “Transizione portata avanti benissimo, il tocco di Flavio Russo dà il via ad Albertini per scatenare la sua corsa. Il Monterosi ha sempre avuto difficoltà nelle transizioni effettuate dal Catania con sbavature difensive anche notevoli. Quell’azione è stata avviata bene perchè Russo con intelligenza dà subito via il pallone nello spazio per la galoppata di Albertini che poi serve Russotto, la cui qualità in situazioni come queste è venuta fuori. Sottolineo la giocata di Flavio Russo e la visione di gioco del ragazzo, non era semplice sotto pressione ricevere quella palla, anticipare l’intervento del difensore e contemporaneamente mettere in gioco di prima il compagno che sta partendo sull’esterno. Giocata che dimostra le qualità importanti di Russo”.

