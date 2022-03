VERSO VIBONESE-CATANIA: cercasi continuità, vincere per abbandonare la zona calda

Nel trentunesimo turno di Serie C il Catania affronterà al “Luigi Razza” la Vibonese. L’impegno contro il fanalino di coda di questo torneo non può e non deve essere preso sotto gamba visto che, con il successo ottenuto sul Taranto, i padroni di casa hanno rilanciato le proprie ambizioni in chiave playout. Il Catania dal canto suo dovrà sfruttare nel migliore dei modi il momento propizio (13 punti in 7 giornate) andando a conquistare la vittoria anche a Vibo Valentia. Considerando anche il contemporaneo scontro diretto tra Campobasso ed ACR Messina, c’è l’occasione ghiotta di distaccarsi ulteriormente dai bassifondi della classifica, avvicinandosi invece alla zona playoff.

Fondamentale mantenere alta la soglia della concentrazione, non abbassare la guardia perchè spesso le disattenzioni, nel corso di questo torneo, sono costate punti pesanti. Eccezion fatta per le sette sfide a cavallo tra Ottobre e Novembre (4 vittorie e 3 pareggi), i rossazzurri non sono mai riusciti ad avere un ruolino di marcia costante, dimostrando di poter perdere e vincere contro chiunque. Ovviamente in questa analisi bisogna valutare il contesto Catania a 360º, pertanto è doveroso sottolineare come questi ragazzi abbiano accantonato i problemi economico-amministrativi dando sempre il 100% in campo.

In un’annata dove i risultati calcistici passano nettamente in secondo piano, la truppa di Baldini è già entrata di diritto nel cuore dei tifosi, riuscendo nell’ardua impresa di emozionare la piazza in un momento nel quale il destino stesso del Calcio Catania é in forte dubbio. Considerando unicamente il lato sportivo, possedere una maggiore continuità di rendimento garantirebbe il definitivo mantenimento della categoria, aprendo magari le porte agli spareggi promozione che, per quanto evidenziato sul rettangolo verde, questi professionisti seri ed esemplari meriterebbero di disputare.

